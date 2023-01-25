Роскачество проверит игрушки «Чебурашка» после возросшей популярности

Роскачество проверит детские игрушки «Чебурашка» из-за их возросшей популярности после выхода одноименного фильма на большие экраны. По мнению экспертов, отечественный рынок заполонили товары китайского производства. Кроме того, решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий.

Среди ключевых потребительских опасений — использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак. При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек.

«Лабораторные испытания игрушек «Чебурашка» включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, а также проверит наличие сертификатов соответствия. Закупка «Чебурашек» пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж», – заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.