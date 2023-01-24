Право на бесплатный отдых в Тюменской области получат дети погибших участников СВО

В Тюменской области сохраняют льготы на отдых и оздоровление детей. В том числе, за счет областного бюджета право на бесплатный отдых получат дети погибших военнослужащих, в том числе призванных на военную службу по мобилизации, принимавших участие в СВО. Об этом рассказала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

«Будут продолжены программы бесплатного отдыха в лагерях с дневным пребыванием и загородных лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых для всех категорий детей на условиях софинансирования, реабилитационные детские путевки и путевки «Мать и дитя» в оздоровительных организациях Тюменской области и так далее. Сохранен подход к предоставлению путевок на условиях софинансирования: в каникулярный период родительская доплата составит 50 процентов, во внеканикулярный период — 30 процентов родительской доплаты», – уточнили в департаменте социального развития Тюменской области.

Всего в Тюменской области 267 тысяч детей школьного возраста. Планируемый охват организованными формами отдыха и оздоровления и занятости — 96 процентов. По итогам 2022 года в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Тюменской области 655 организаций. В настоящее время формируется реестр на 2023 год.