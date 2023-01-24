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Тюменская «Точка кипения» вошла в топ-3 по числу посетителей в стране

Тюменскую «Точку кипения» за год посетили более 40 тысяч человек

Тюменская «Точка кипения» вошла в топ-3 по числу посетителей в стране
Фото: admtyumen.ru

С 2019 года тюменское пространство коллективной работы «Точка кипения» посетили более 115 тысяч человек, в 2022 году — более 40 тысяч посетителей. С такими показателями тюменская «Точка кипения» стала третьей в стране по количеству посетителей. По количеству проведённых на ней мероприятий с момента открытия пространство занимает 12 место из 156 площадок. Здесь проведено почти две тысячи мероприятий.

«Если говорить об итогах за год, то по количеству мероприятий «Точка кипения — Тюмень» превысила результат 2021 года на 20 процентов: в 2022 году в пространстве состоялось более 600 событий. Больше всего отмечены участниками мероприятия направления «Кадры для цифровой экономики»: почти 50 процентов от всех посещений пришлось на данный трек. Также в 2022 году Всероссийская акция по информационным технологиям «ИТ-диктант», которая проводится в федеральной сети «Точек кипения», вышла на новый уровень с количеством участников в 232 тысячи человек. Это тюменская инициатива, организованная департаментом информатизации Тюменской области совместно с «Точкой кипения — Тюмень», прошла при поддержке Министерства цифрового развития и связи РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, АНО «Цифровая экономика», – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Достижения пространства «Точка кипения — Тюмень» отмечены благодарностями генерального директора АСИ Светланы Чупшевой и исполнительного директора АНО «Платформа НТИ» Андрея Силинга.


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24 января в 23:02, просмотров: 137, комментариев: 0
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