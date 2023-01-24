Тюменские ИТ-классы вошли в топ-10 самых тиражируемых практик в стране

Магаданская, Челябинская, Оренбургская, Тамбовская области и Республика Алтай планируют открыть ИТ-классы по модели «АйТиЛаб» и «РобоЛаб» Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Практика Тюменской области по бесплатному обучению школьников программированию и робототехнике вошла в топ-10 самых тиражируемых в стране. Таковы данные платформы «Смартека» по обмену лучшими решениями.

«Сеть классов «АйТиЛаб» и «РобоЛаб» Центра робототехники и АСУ Тюменской области обеспечивает доступность и хорошее качество дополнительного ИТ-образования для школьников. Каждый год из классов выпускается порядка 1500 юных инженеров. Обучение по любым курсам бесплатное для школьников и реализуется на базе образовательных учреждений. На данный момент в Тюменской области открыто более 70 классов по робототехнике и программированию, среди которых есть также специализированные аудитории в г. Тюмени по направлениям искусственного интеллекта, разработки игр и 1С-программированию. Узнать подробную информацию об обучении можно в официальной группе VK», – рассказали в департаменте информатизации региона.

Стоит отметить, что создание сети ИТ-классов – часть формирования кадрового ИТ-потенциала в Тюменской области. Работа в этом направлении ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».