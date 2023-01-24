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Тюменские аграрии готовы поставлять семена в другие регионы

​Тюменские сельхозпроизводители засыпали 100 процентов объема семян под посев 2023 года

Тюменские аграрии готовы поставлять семена в другие регионы
Фото: admtyumen.ru

Под посев 2023 года аграриями Тюменской области засыпаны более 194 тысяч тонн семян. Этого объема хватит областным сельхозтоваропроизводителям для того, чтобы все запланированные площади были засеяны, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Сейчас хозяйства проверяют качество посадочного материала – тестируют семена на всхожесть и чистоту. На 15 января проверенные 37 тысяч тонн (или 19 процентов от потребности посадочного материала) соответствуют посевным стандартам.

В порядке сортосмены и сортообновления внутри региона, а также для реализации за пределы области семеноводческие предприятия заготовили больше 52 тысяч тонн семян: свыше 36 тысяч тонн семян элиты и более 16 тысяч тонн семян первой репродукции.

Кроме того, областные производители готовы поставить в другие регионы около 20 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

В производстве семян в Тюменской области доля отечественной селекции составляет 98 процентов. Следует отметить, что 65 процентов полей зерновых и зернобобовых культур засевается именно тюменскими сортами. Среди них особенной популярностью пользуется сорт пшеницы Икар.


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Сегодня в 18:23, просмотров: 143, комментариев: 0
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