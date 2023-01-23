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​В 2023 году 144 жителя Тюменской области получат финансовую помощь на открытие бизнеса

Житель Тобольска открыл мастерскую по изготовлению изделий из кожи при поддержки центра «Работа России»

​В 2023 году 144 жителя Тюменской области получат финансовую помощь на открытие бизнеса
Фото: admtyumen.ru

В 2023 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 144 жителя Тюменской области. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица — 192 тысячи рублей. Услуга по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности оказывается официально признанным безработным гражданам. За консультацией обращаться в любое отделение кадрового центра «Работа России»

«Основной принцип работы кадрового центра "Работа России" это клиентоцентричность. Сопроводить клиента на всех этапах создания бизнеса — главная задача специалистов. Нам важно помочь будущим предпринимателям не только в расчетах и подготовке бизнес-плана, но и поддержать эмоционально, придать уверенности в своих силах. Тогда и развиваются такие направления предпринимательской деятельности, как изготовление редких, штучных товаров, выполнение индивидуальных, сделанных "под заказ" работ с региональным колоритом. Наши специалисты всегда готовы оказать помощь и в развитии готового бизнеса. В арсенале службы занятости достаточно программ и мероприятий, позволяющих обеспечить решение вопросов поддержки занятости исходя из складывающейся на рынке труда Тюменской области ситуации», — объяснил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Клиенты кадрового центра уже могут похвастаться своими успехами. Так, житель Тобольска Андрей превратил свою хобби в успешный бизнес.

«В кадровый центр «Работа России» мужчина обратился в ноябре 2022 года с идеей создания мастерской для изготовления изделий из натуральной кожи. Бизнес он решил построить на изготовлении рюкзаков, сумок, кошельков, ремней, обложек для документов. Кроме этого Андрей изготавливает изделия по индивидуальным параметрам заказчика: ножны для ножей, сёдла, разнообразные чехлы и уникальные украшения с добавлением материалов традиционных для Тюменской области — резной кости. Работами Андрея заинтересовались ювелирные и художественные мастерские городов Тобольска, Тюмени, а также Санкт-Петербурга», – рассказали в департамент труда и занятости населения.


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23 января в 23:32, просмотров: 71, комментариев: 0
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