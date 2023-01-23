В Тюменской области распределили средства поддержки промышленности и инвесторов

В 2023 году в Тюменской области продолжат действовать все региональные меры поддержки промышленности и инвесторов. Такое заявление сделал губернатор Александр Моор, передает пресс-служба главы региона.
Общий объем затрат на реализацию региональной госпрограммы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» превысят 590 миллионов рублей.
«Одним из важнейших результатов реализации региональной программы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» в 2023 году должен стать рост такого важного показателя, как объем инвестиций в основной капитал, до более чем 300 миллиардов рублей», – заявил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.
Куда направят деньги:
- Расходы на возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, и субсидирование развития лизинга оборудования для промышленных предприятий предусмотрены в сумме 100 миллионов рублей.
- Затраты на возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других ресурсов, работ, услуг запланированы в объеме 220 миллионов рублей.
- На развитие муниципальных индустриальных площадок планируется направить свыше 22 миллионов рублей.
- На содействие продвижению продукции тюменских производителей – более 19 миллионов рублей.
- На докапитализацию регионального фонда развития промышленности – 46 миллионов рублей, в том числе около 14 миллионов рублей – из федерального бюджета.