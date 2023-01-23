16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6288   EUR  74,7307  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Названы самые популярные у жителей Тюменской области цифровые услуги

Жители Тюменской области предпочитают записываться к врачам онлайн

​Названы самые популярные у жителей Тюменской области цифровые услуги
Фото: admtyumen.ru

В 2023 году в Тюменской области продолжится работа по созданию новых электронных форм региональных и муниципальных услуг. Эта работа ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Пока же эксперты департамента информатизации Тюменской области подвели итоги 2022 года.

В прошлом году на Портале госуслуг Тюменской области зарегистрировано свыше 800 тысяч заявлений.

«Самой популярной стала услуга департамента здравоохранения Тюменской области по предоставлению записей электронной медицинской карты пациента, всего по ней направлено более 300 тысяч запросов. На втором месте по популярности — услуга департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области «Распределение разрешений на добычу охотресурсов» — более 60 тысяч запросов. Также в десятке лидеров услуги «Зачисление в образовательное учреждение», «Выдача электронной транспортной карты», «Информация о социальных выплатах» и «Предоставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка», – рассказали в департаменте.

На получение услуг в сфере здравоохранения подано более 400 тысяч заявлений, в сфере социального развития — более 200 тысяч заявлений, в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания — более 100 тысяч заявлений.

«На региональном портале услуг можно найти описание всех региональных и муниципальных услуг Тюменской области. По 219 услугам реализованы электронные формы для подачи заявлений, для заполнения которых можно перейти, авторизовавшись с помощью учетной записи портала госуслуг. В случае, если форма услуги реализована на федеральном портале, на региональном портале в описании размещается ссылка для быстрого перехода к нужной форме», – добавили в департаменте.


нравится (0) не нравится (0)
23 января в 23:01, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре продлили сроки экологической акции «Спасти и сохранить» 1546
  2. Рекорд сорок третьего 944
  3. ​Сургутский ЖК «Жемчужина Оби» — финалист самого масштабного градостроительного конкурса России 584
  4. Югорчане бронируют красивые даты для свадеб 458
  5. Три человека получили травмы в ДТП на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» 450
  6. За выходные югорчане пополнили счета мошенников на 5 млн рублей 448
  7. В Сургуте пьяный водитель учинил массовое ДТП 445
  8. Губернатор Югры исполнит желания трех студентов 443
  9. На капремонт домов в Югре направят 19,5 млрд рублей в ближайшие три года 414
  10. Сургут удерживает лидерство в Югре по числу новых случаев ковида 403
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7579
  2. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 2745
  3. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2691
  4. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2504
  5. ​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно 2404
  6. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2379
  7. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2360
  8. ​Прощание с Мимино 2262
  9. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2108
  10. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 1896
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7579
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5004
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4251
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4230
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4108
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4078
  7. ​«Государственный человек» 3978
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3934
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3529
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3433

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика