Жители Тюменской области предпочитают записываться к врачам онлайн

В 2023 году в Тюменской области продолжится работа по созданию новых электронных форм региональных и муниципальных услуг. Эта работа ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Пока же эксперты департамента информатизации Тюменской области подвели итоги 2022 года.

В прошлом году на Портале госуслуг Тюменской области зарегистрировано свыше 800 тысяч заявлений.

«Самой популярной стала услуга департамента здравоохранения Тюменской области по предоставлению записей электронной медицинской карты пациента, всего по ней направлено более 300 тысяч запросов. На втором месте по популярности — услуга департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области «Распределение разрешений на добычу охотресурсов» — более 60 тысяч запросов. Также в десятке лидеров услуги «Зачисление в образовательное учреждение», «Выдача электронной транспортной карты», «Информация о социальных выплатах» и «Предоставление социальной поддержки в виде пособия на ребенка», – рассказали в департаменте.

На получение услуг в сфере здравоохранения подано более 400 тысяч заявлений, в сфере социального развития — более 200 тысяч заявлений, в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания — более 100 тысяч заявлений.

«На региональном портале услуг можно найти описание всех региональных и муниципальных услуг Тюменской области. По 219 услугам реализованы электронные формы для подачи заявлений, для заполнения которых можно перейти, авторизовавшись с помощью учетной записи портала госуслуг. В случае, если форма услуги реализована на федеральном портале, на региональном портале в описании размещается ссылка для быстрого перехода к нужной форме», – добавили в департаменте.