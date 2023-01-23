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​Финансирование общественных инициатив в Тюменской области увеличена до 85 млн рублей

Победители конкурса грантом губернатора Тюменской области получат 85 млн рублей

​Финансирование общественных инициатив в Тюменской области увеличена до 85 млн рублей
Фото: admtyumen.ru

В первом квартале 2023 года будет объявлен конкурс грантов губернатора Тюменской области. В этом году финансирование общественных инициатив выросло до 85 млн рублей. Об этом в личном телеграм-канале рассказал глава региона Александр Моор.

«Более 85 млн рублей – такова общая сумма очередного конкурса грантов губернатора Тюменской области. Это на 36 млн рублей больше, чем в 2022 году. Количество конкурсных направлений теперь 11. Добавили такие важные номинации, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников», – написал губернатор.

Александр Моор также отметил, что у тюменских общественников традиционно много интересных и важных проектов: «Самые актуальные и проработанные обязательно поддержим».

В пресс-службе губернатора добавили, что объем софинансирования со стороны Фонда президентских грантов в 2023 году существенно увеличился и составил порядка 37 млн рублей.

«В 2022 году по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области финансовую поддержку получили 80 проектов, которые представили 74 некоммерческие организации. Между победителями было распределено более 49 миллионов рублей, в том числе свыше 24 миллионов рублей – за счет софинансирования Фонда президентских грантов», – напомнили в пресс-службе.


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23 января в 22:51, просмотров: 114, комментариев: 0
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