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Власти РФ объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор

Песков объяснил, почему не отменяют закон о частичной мобилизации

Власти РФ объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор
Фото: structure.mil.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал пояснения о том, почему приказ о частичной мобилизации продолжает действовать. По его словам, призыв действительно больше не проводится, однако мобилизация также включает подготовку военных. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. И здесь я предлагаю ориентироваться на слова и заявления президента России. Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны», – прокомментировал пресс-секретарь Путина.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 165, комментариев: 0
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