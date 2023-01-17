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Российским туристам начали выдавать шенгенские визы на срок не более года

Российским туристам прекратили выдавать шенгенские визы на срок более года

Российским туристам начали выдавать шенгенские визы на срок не более года
Фото: pixabay

Консульства европейских стран прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года и тем более пять лет можно забыть», — сказал представитель одного из туроператоров.

Отмечается, что логика консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз пока непонятна. В паспорте у человека может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история, но ему оформят новую визу лишь на полгода, отмечают операторы.

«Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить шенген меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают», – констатируют представители BSI Group.

Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября. Визовый сбор вырос до 80 евро, также увеличился срок рассмотрения заявок - теперь он может достигать 45 дней.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 83, комментариев: 0
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