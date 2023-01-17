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Девять миллионов рублей заплатил тюменец за провоз долларов

Тюменец нарушил правила провоза валюты и получил штраф

Девять миллионов рублей заплатил тюменец за провоз долларов
Фото: unsplash.com

Житель Тюменской области заплатит более девяти миллионов рублей штрафа за провоз 300 тысяч долларов наличными из ОАЭ. Мужчина не смог доказать законность происхождения денег, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«При пересечении границ Евразийского экономического союза следует не только декларировать наличные на сумму свыше 100 тысяч долларов США, но и необходимо представить документы, подтверждающие их происхождение», – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Ранее по отношению тюменца было возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас путешественнику вернули деньги, так как он заплатил штраф в размере 40% от перевозимой суммы.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 189, комментариев: 0
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