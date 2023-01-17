Новый вид мошенничества с автосервисами появился в России

В России появился новый вид мошенничества с автосервисами. Жертвами становятся водители, которые оставляют автомобили на ремонт и ошибочно переводят деньги на счета злоумышленников, пишет Autonews.ru.

Схема - следующая. Аферист под видом клиента звонит в сервисный центр, представляется собственником оставленной на ремонт машины, выясняет ее характеристики и то, какие ремонтные работы планируется выполнить, какие запчасти нужны и какова их примерная стоимость. Затем «собственник» просит уточнить, какой контактный номер он оставил мастерам для связи.

Получив нужную информацию, злоумышленник связывается с настоящим владельцем автомобиля и под видом сотрудника автосервиса просит перевести предоплату на покупку запчастей. Для убедительности мошенник называет параметры машины и перечень необходимых работ.

Несколько таких случаев зафиксировали в Москве. Представители Союза автосервисов попросили сотрудников автосервисов быть внимательными и с осторожностью относится к звонкам клиентов, которые не помнят, какой автомобиль они отдали в ремонт. Проявлять бдительность рекомендуется и владельцам машин.