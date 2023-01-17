«Коммерсантъ» узнал о запрете на отдых за рубежом для региональных чиновников

Власти российских регионов «настоятельно рекомендовали» местным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за рубежом после нескольких резонансных случаев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно документу, всем, кто относится к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.

Аналогичные рекомендации позже появились в Тамбовской и Свердловской областях. По информации «Коммерсанта», негласный запрет также существует в Марий Эл, Северной Осетии и Чувашии. При этом в Брянской области рекомендация действует с февраля 2022 года.

Издание связывает запреты на отдых за рубежом с несколькими резонансными случаями. 6 января депутат законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко выложил фото с пробежки на странице во «ВКонтакте». Согласно геолокации, изображение было сделано в Дубае. После этого поста секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить депутата партийного билета.

Критике Турчака также подвергся депутат Курской облдумы Максим Васильев, который опубликовал видеопривет из Мексики. Турчак предложил депутату и его жене, у которой тоже есть депутатский мандат, добровольно сложить свои полномочия.