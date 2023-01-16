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В Госдуме предложили разрешить оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ

В России предложили тратить материнский капитал на услуги ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить оплачивать маткапиталом услуги ЖКХ
Фото: Shutterstock

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась квице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщили «Известия».

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», – указала парламентарий в обращении.

Также Яна Лантратова отметила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года сказалось на динамике расходов россиян, и в первую очередь ударит по малообеспеченным слоям населения. По ее словам, возможность оплаты услуг ЖКХ за счет средств маткапитала позволит освободить семьи от трат на несколько лет.


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16 января в 12:40, просмотров: 431, комментариев: 0
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