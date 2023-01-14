Авиакомпания «Победа» пересмотрит правила провоза ручной клади

Правила провоза ручной клади в самолетах авиакомпании «Победа» будут пересмотрены: на этом настоял Верховный суд, накануне признавший нормы лоукостера незаконными.

«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — заявили представители авиаперевозчика РБК, подчеркнув, что они безусловно соблюдают законодательство.

Напомним, что дело вокруг габаритов ручной клади тянется с 2021 года, когда Ространснадзор провел соответствующую проверку: по ее итогам ведомство выдало предписание изменить нормы провоза багажа как противоречащие требованиям законодательства. Однако лоукостер не сдался и вместо изменений решился на кассационную жалобу в Верховный суд. Он встал на сторону Ространснадзора и недовольных пассажиров.