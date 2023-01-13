«Магнит» планирует развивать формат магазинов с низкими ценами

Торговая сеть «Магнит» планирует запустить новую сеть дискаунтеров на фоне повышения экономии россиян. Проработка концепции началась еще в 2022 году, в первом квартале ее могут утвердить, после чего откроются первые магазины, сообщили «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отметим, что с 2020 года «Магнит» занимается сетью «Моя цена» с недорогими товарами и собственными торговыми марками. Однако ее посчитали не жестким дискаунтером.

Напоминаем, в 2022 году россияне больше всего стали экономить на еде.