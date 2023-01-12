Только 14% россиян регулярно читают бумажные газеты, выяснил ВЦИОМ

Из всех россиян только 14% регулярно читают бумажные версии газет. Большинство читателей - среди россиян старше 60 лет (26% в этой группе против 14% в целом по России), активных телезрителей (33%) и жителей сел (20%). Это следует из результатов исследования ВЦИОМ. Также уточняется, что с 2014 года по 2022-й доля людей, которые предпочитают электронные версии газет бумажным, выросла в 1,8 раза.

Никогда не читали бумажную прессу на регулярной основе 63% россиян. Таковых больше всего среди людей в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 34 лет (82% и 85% соответственно), а также среди жителей городов-миллионников (77% против 51% среди жителей сел). Среди москвичей и петербуржцев доля никогда не читавших на регулярной основе бумажную прессу составила 66%.