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Россияне оставили более миллиона заявок на получение единой детской выплаты

Россияне массово обращаются за единой выплатой на детей

Россияне оставили более миллиона заявок на получение единой детской выплаты
Фото: pexels

Более миллиона россиян обратились за единой выплатой на детей через Госуслуги. Прием заявлений был открыт 28 декабря, 3 января информацию начали передавать в Социальный фонд. Рассмотрение будет длится 10 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие, — 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей — минимум для ребенка, на беременных женщин — минимум для трудоспособного населения», – рассказали в ведомстве.

Условия для получения выплаты:

  • среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума;
  • имущество членов семьи не превышает установленный перечень;
  • взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат:

  • пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
  • выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет;
  • выплаты на детей от 3 до 7 лет;
  • пособие на детей от 8 до 17 лет.

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Сегодня в 14:04, просмотров: 246, комментариев: 0
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