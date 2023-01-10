Россияне стали заражаться гриппом и коронавирусом одновременно

В России стали регистрировать случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Чаще всего заболевание протекает тяжелее с развитием вирусной пневмонии. А острый период может продолжаться две-три недели и более, поделилась с «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях», – сообщила замдиректора.

Напоминаем, ранее в Югре выявили 25 новых случаев коронавирусной инфекции.