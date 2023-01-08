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​В смертельном ДТП на трассе пострадали дети

На дороге Тюмень–Ханты-Мансийск столкнулись машины, пострадали два ребенка

​В смертельном ДТП на трассе пострадали дети
Фото: УГИБДД по Тюменской области

Смертельное ДТП на трассе: на 251-м километре дороги Тюмень–Ханты-Мансийск столкнулись две иномарки, одна из них выехала на встречную полосу.

О трагедии сообщает ГИБДД Тюменской области. По данным ведомства, в какой-то момент тюменец, водитель автомобиля «Рено» вывел его на полосу встречного движения: пор ней ехал Ниссан». От столкновения водитель «Рено» умер на месте. Водитель и пассажиры «Ниссана» — жители Тобольска — отправились в больницу. Среди них — двое детей.

«В «Ниссане» ехала семья из Тобольска: 37-летняя мама-водитель, отец и две их дочери 8 и 16 лет, — прокомментировали в областном УГИБДД. — Все четверо получили различные травмы, находятся на обследовании в больнице».


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Сегодня в 12:53, просмотров: 308, комментариев: 0
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