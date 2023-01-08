Чаще всего кошмары снятся молодым девушкам, и они связаны с работой

К выходу с новогодних каникул готовы: почти половина россиян мучается ночными кошмарами на производственную тематику, выяснил портал SuperJob. Так, работа снится 42 процентам населения — главным образом, молодежи до 24 лет. Продолжают решать производственные задачи во сне больше молодые девушки, чем мужчины — их 47 процентов против 38 процентов.

Сны и кошмары, связанные с работой, — «привилегия» необстрелянных: о них рассказывает 61 процент молодежи до 24 лет. После этого возраста работа во сне уходит на второй план, чтобы вернуться уже после 45: 37 процентов возрастного населения признается, что работа снится, если на ней аврал.

Интересно, что на наличие или отсутствие снов на производственную тематику прямо влияет уровень дохода: 46 процентов видящих их говорят о зарплате ниже 30 тысяч рублей. Кроме того, с течением времени «рабочие кошмары» только усиливаются: по свидетельству исследователей, 15 лет назад — в 2008 году — они посещали людей значительно реже.

Опрос проводился в предновогодние дни, с 20 по 29 декабря среди 1600 респондентов по всей стране.