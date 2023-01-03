Депутат-единоросс предложил урезать новогодние каникулы до трех дней

Не проходит года, чтобы в России в очередной раз кто-нибудь не предложил сократить новогодние каникулы. На этот раз ношу взвалил на себя депутат-единоросс в Госдуме Максим Иванов. Как сообщает РИА «Новости», он предложил оставить в январе три выходных дня (по всей видимости, 1-2 и 7 января), так как при полноценных и непрерывных выходных люди «не понимают, чем заняться», поэтому «страдают от безделья».

Парламентарий при этом не считает, что следует сокращать майские праздники – там народ как раз при деле, так как занимается огородами и дачами.

Нынешние новогодние выходные продлятся до 8 января включительно. Надо сказать, что это положение вещей в России установлено не так давно – на излете Советского Союза даже 2 января уже был рабочим днем, и стал выходным только в 1993 году. Следующим этапом стал 2004 год – тогда появились каникулы с 1 по 5 января, плюс еще выходной на Рождество 7 января. А уже в 2012 году каникулы стали полноценными – с 1 по 8 января, которые, с учетом обычных выходных, фактически привели к 10-11-дневному отдыху.