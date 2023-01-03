Отрасль общепита в России держится, хоть и вынуждена поднимать цены

Оборот ресторанов и кафе в России за январь-ноябрь 2022 года превысил 2 трлн рублей, что на 4,4 процента выше, чем за тот же период 2021 года (напомним, все еще пандемийного). При этом в сентябре количество закрытий в общепите увеличилось на четверть, а новые заведения стали появляться на 3,8 процента реже. Чаще всего под естественное сокращение попадали суши-бары, пекарни, кафе и пиццерии, пишут «Ведомости».

При этом общепит был вынужден поднимать цены – в среднем они увеличились на 20 процентов, хотя рост почти не коснулся сегмента фастфуда. Проблемы заключаются в санкциях, из-за которых были разорваны логистические цепочки, по которым шли поставки продуктов. Так что пришлось искать новых поставщиков и переходить на отечественную продукцию, которая зачастую дороже иностранной.