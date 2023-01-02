Зависимость от импорта в РФ до сих пор высока, признают экономисты

Процесс импортозамещения в России идет, однако не стоит питать радужных иллюзий о том, что вскоре можно будет окончательно отказаться от иностранной продукции: такой вывод сделали в Высшей школе экономики на основе исследования ФРП и РСПП, передает «Коммерсантъ». На данный момент pdf-файл с результатами исследования на сайте ВШЭ недоступен.
Зависимость от импорта в сегменте станкостроения достигает 90 процентов, в электронике — 85 процентов, в программном обеспечении — 68 процентов, в фармацевтике — 64,9 процента. При этом сейчас запчасти и оборудование в страну поступают в объеме пяти-семи процентов от требуемого: это значит серьезную нехватку и наращивание дальнейших проблем.
А теперь плоды этой деятельности ВШЭ налицо. Никакого в РФ импортозамещения нет, - говорят они. -Мол, не стройте никаких иллюзий, господа обыватели. Мы все разрушили до основания.
Зачем тогда нужна нам такая Высшая школа экономики, на самом деле Высшая школа Уничтожения Отечественной науки, образования ( в том числе школьного), экономики, финансов (300 млр рублей размещены по их рекомендациях в частных компаниях США и в других недружественных странах), технологий (это они привели к технологической зависимости от запада)? Зачем нам такая школа?
Вот сидит и сейчас там «либеральная профессура» и смердит, типа не стройте иллюзий, мы все развалили и хрен вы теперь что-то заместите? Не так ли?
Если так, то разогнать бы эту «шайку профессорскую либеральную», окопавшуюся в ВШЭ, освободить здания бывшей Академии общественных наук ЦК КПСС под «Новый технологический Университет». Ну право, пользы будет больше, чем от этой «либеральной экономической блевотины». Все экономика которую они называют высшей основана на продаже сырья и размещение вырученных долларов в экономику США. Бред на самом деле! Просто бредятина какая-то. Хранить деньги у «дяди» без гарантий их возврата.
Между тем, деньги от разгона ВШЭ могли бы пойти на развитие «бауманки», энергетического и авиационного Университетов. А высшей экономикой пусть занимается старейший в стране Финансовый Университет при Правительстве РФ. И все.
Тогда импортозамещение в РФ из иллюзий может превратится в новую реальность. И все.
ВШЭ - ЭТО РАССАДНИК ЛИБЕРАЛИЗМА И В ЭКОНОМИКЕ.
А либералы, по выражению писателя, мыслителя и философа Фёдора Достоевского - это главный враг России «всех времён и народов».
Поэтому любой рассадник либерализма в РФ нужно ликвидировать.
И все.