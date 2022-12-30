50% россиян заметили быстрый рост цен на продукты за последний месяц

Каждый второй россиянин (50%) заметил за последний месяц, что цены на продукты, товары и услуги росли быстрее, чем раньше. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишут «Ведомости». Треть россиян (33%) ожидают, что в ближайшее время цены будут расти быстрее, чем сейчас. Еще 42% считают, что рост цен сохранится на прежнем уровне.

36% россиян отметили за последний месяц повышение цен на мясо и птицу, 30% - на молоко, 29% - на рыбу и морепродукты. Каждый четвертый (24%) зафиксировал рост цен на хлебобулочные изделия. В категории непродовольственных товаров сильнее всего, согласно результатам опроса, подорожали лекарства (31%), а также одежда и обувь (20%).

Подобные опросы проводятся ежемесячно. В прошлом месяце быстрый рост цен заметили 45% опрошенных.