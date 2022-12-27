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Санврачи напомнили югорчанам, как выбирать красную икру

Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору красной икры

Санврачи напомнили югорчанам, как выбирать красную икру
Фото: pixabay

Красная икра - один из символов Нового года в России. Без нее не обходится практически ни один праздничный стол. Однако при выборе красной икры легко ошибиться и купить некачественный продукт. В пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО напомнили, как этого избежать.

  • не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
  • внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки (при необходимости попросите посмотреть сопроводительные документы);
  • маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;
  • разрешенными консервантами для икры являются бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты (В 211, В21.2, Е213) и сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли сорбиты (Е 201, Е 202, Е 203 ),
  • крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;
  • икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;
  • натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;
  • натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;
  • если положить икру в горячую воду, натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду;

Хранить икру необходимо в холодильнике (при температуре, указанной на банке). В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 215, комментариев: 0
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