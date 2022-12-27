Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору красной икры

Красная икра - один из символов Нового года в России. Без нее не обходится практически ни один праздничный стол. Однако при выборе красной икры легко ошибиться и купить некачественный продукт. В пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО напомнили, как этого избежать.

не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки (при необходимости попросите посмотреть сопроводительные документы);

маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;

разрешенными консервантами для икры являются бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты (В 211, В21.2, Е213) и сорбиновая кислота (Е 200) и ее соли сорбиты (Е 201, Е 202, Е 203 ),

крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;

икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

если положить икру в горячую воду, натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду;

Хранить икру необходимо в холодильнике (при температуре, указанной на банке). В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.