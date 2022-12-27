В России спрогнозировали рост цен на путешествия за границу до 50%

Путешествия за границу могут подорожать до 50% в 2023 году. Причина повышения цен – рост курса иностранных валют. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Несмотря на то что в целом по году курс доллара был приемлемый и даже низкий, стоимость туров за рубеж все равно выросла примерно на 30 процентов к прошлому году. И связано это с ограничениями перевозки, нехваткой самолетов», – отметил Илья Уманский.

Президент РСТ отметил, что рост цен коснулся и путешествий по России. Так, больше всего в 2022 году подорожал отдых в Сочи – в среднем на 17%. В целом, стоимость путешествия на курорты Краснодарского края меньше, чем на 10%.