Стоимость кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 2 млн рублей

Завод «Москвич» определился с ценой нового городского кроссовера, который вскоре должен поступить на рынок. Автомобиль «Москвич 3» будет стоить от 1 970 000 рублей, сообщается в телеграм-канале завода.

Модель будет доступна в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. На первом этапе кроссовер будет продаваться только в Москве. Реализацией и обслуживанием займутся 11 столичных дилеров.

«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер «Москвич 3», который пополнит парки такси и каршеринга», — рассказал директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Сборка автомобилей «Москвич 3» началась в конце ноября. За две недели было собрано 160 автомобилей с бензиновым двигателем.