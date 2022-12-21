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В России хотят увеличить пошлины на пиво из недружественных стран

В РФ обсуждают увеличение ввозных пошлин на пиво из недружественных стран

В России хотят увеличить пошлины на пиво из недружественных стран
Фото: unsplash.com

Минфин и Минэкономики России рассматривают увеличение ввозных пошлин на пиво из недружественных стран. Предполагается, что данная мера позволит поддержать местных производителей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

«В министерствах обсуждают повышение ввозных пошлин на напиток из «недружественных» стран, к которым относятся все члены ЕС, Великобритания и США. Это должно поддержать местных производителей, но может негативно сказаться на магазинах и ресторанах», – пишет «Коммерсантъ».

Источник газеты отмечает, что оценивается лишь целесообразность меры, а не ставка пошлины, перечень позиций и страны-производители. Другой источник «Коммерсанта» заявил, что повышение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 196, комментариев: 0
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