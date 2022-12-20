16+
Логотип Сиапресс
USD  66,3474   EUR  70,6196  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутянина задержали за попытку убить бывшую подругу из ревности

Житель Сургута обвиняется в попытке убить бывшую возлюбленную из ревности

Сургутянина задержали за попытку убить бывшую подругу из ревности
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Сургуте возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемым по делу проходит 32-летний житель города, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло утром 16 декабря. По версии следствия, обвиняемый решил убить 35-летнюю возлюбленную из ревности и мести за прекращение отношений.

«Повредив запертую входную дверь, он проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина города Сургута, где нанес не менее двух ударов ножом в область шеи 35-летней сургутянке, после чего с целью удушения сдавил ее шею руками», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Остановить злоумышленника помогли работники магазина. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

Буйного сургутянина заключили под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:36, просмотров: 280, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне заболевают гриппом А, Б и метапневмовирусом 1108
  2. В Югре ожидается сильная метель 797
  3. За морем теплее, а у нас светлее: как реализуются проекты по освещению в Сургуте 774
  4. Югорчанке дали 6 лет колонии за мошенничество с квартирой 685
  5. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 639
  6. В деревне Сайгатина открылся многопрофильный клуб 633
  7. МРОТ вырастет до 16 242 рублей в 2023 году 629
  8. Свыше 400 детей приняли участие в югорской новогодней елке 589
  9. Академик РАН Валерий Макаров спрогнозировал снижение численности населения РФ к 2100 году 561
  10. ​В Сургуте за 42 млн рублей продают коттедж, где можно поиграть в бильярд и понырять 517
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2584
  2. Освоение земель 1835
  3. ​Главными бенефициарами большинства градостроительных решения у нас становятся девелоперы. А должны быть сургутяне 1798
  4. Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов 1770
  5. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1763
  6. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1683
  7. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1580
  8. Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили 1571
  9. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1540
  10. ​Предприниматели из Сургута заняли 10 призовых мест на «вкусной» выставке 1509
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5740
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5128
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5126
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4938
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4905
  6. ​Не прелесть ли? 4542
  7. OBI уйдет из Сургута, но позже 4530
  8. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3935
  9. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3373
  10. ​Дисней уйдет из России окончательно 3307

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика