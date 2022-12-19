В Тюмени чествовали победителей региональной конкурсной программы «Молодежная лидерская премия»

В Тюмени чествовали победителей четвертой региональной конкурсной программы «Молодежная лидерская премия», которая прошла при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Губернатор Александр Моор торжественно вручил награды организаторам социально значимых молодежных проектов и событий.

Глава области рассказал, как сложно было выбрать победителей: «Сегодня в Тюменской области действует более пятисот молодежных сообществ. За каждым из них стоит неравнодушный и амбициозный лидер. Поэтому перед нами стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших. Ваши проекты касаются разных тем. Это экология, добровольчество, медиа и кино, творчество, развитие туризма и предпринимательства, образование и наука. Лидеры молодежных сообществ выступают инициаторами и проводниками новых взглядов, прогрессивных идей».

Около пяти тысяч событий и проектов ежегодно проводят тюменские молодежные сообщества. Сейчас в области успешно работает сеть из семи общественных пространств, и ближайшие несколько лет она расширится, поделился губернатор.

Регион поддерживает начинания талантливой молодежи, для ее успешного развития в Тюменской области созданы необходимые условия. Так, например, проводятся конкурс молодежных проектов «Моя идея» и творческий конкурс «Цех». Только в 2022 году молодые люди нашей области выиграли грантов на общую сумму свыше 101 миллиона рублей. На поддержку молодежных инициатив направлена одна из номинаций крупного регионального конкурса грантов. И на федеральном уровне проекты тюменских молодежных сообществ получают высокую оценку.

Заместитель губернатора Павел Белявский сообщил, что по итогам конкурсной программы «Молодежная лидерская премия» будет создан онлайн-каталог «72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее», и это – 72 победителя конкурса. Он подчеркнул: «Мы искали и нашли настоящих лидеров, которые могут влиять на людей, меняя к лучшему наше общество, видят проблемы и хотят их решать».