Тюменская «Гильдия мастеров» готовится к новогодним праздникам

Главный тренд, сформировавшийся в торговле в уходящем году, – ставка на российского товаропроизводителя и поддержка местных мастеров. Этот шанс в полной мере использует тюменская «Гильдия мастеров», которая усиленно готовится к новогодним праздникам.

Стремительные изменения в мире не могут не затронуть торговлю и торговые отношения, уверена генеральный директор Тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. В России среди главных итогов года – уход зарубежных производителей и постепенное их замещение российскими. Причём наши производители ничуть не уступают в качестве.

«Не случайно наша «Улица российских дизайнеров» в декабре этого года стала дипломантом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», – считает Юлия Глазунова. – Кроме того, по нарастающей идёт процесс трансформации самих торговых центров. Все больше площадей отдаётся под развлекательные или иные цели, например под музейное пространство. В ЦУМе сейчас работают музей оружия, музей тюменской торговли и центр Visit Tyumen. Кроме того, мы составили маршрут по закулисью старейшего торгового предприятия области».

Традиционно ЦУМ сотрудничает с тюменской «Гильдией мастеров», объединившей народных умельцев со всей Тюменской области. На новогодние праздники «Гильдия мастеров» подготовила обширную программу.

Руководитель «Гильдии» Инна Гайдук рассказала о том, чем порадуют тюменцев местные мастера: «Изделия ручной работы можно будет увидеть на наших ярмарках в Тюменском ЦУМе. Мы представим много украшений, выполненных тюменскими мастерами в разных материалах – камнях, эпоксидной смоле, коже. Будут и другие интересности – изделия из керамики, текстиля и дерева, новогодние игрушки. Все в единственном экземпляре и технике, присущей только нашим умельцам».