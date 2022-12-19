Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

В 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 16 242 рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Установленный на 2023 год размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 году МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. Предполагается, что в дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта, пишут «Ведомости».

С предложением увеличить минимальный прожиточный минимум в сентябре выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 году планируется увеличить МРОТ до 16 242 руб., а прожиточный минимум — до 14 375 руб.