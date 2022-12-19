Валерий Макаров дал прогноз на снижение показателей прироста населения России

Населению России прогнозируют снижение численности до 66 миллионов по самому пессимистичному сценарию к 2100 году. При этом, лучший показатель прироста прогнозируют США, Англии и Канаде — увеличение на 50% от нынешнего населения каждой из стран. Об этом стало известно из доклада научного руководитель Центрального экономико-математического института РАН Валерия Макарова «Долгосрочное демографическое прогнозирование в новых реалиях» в 235 томе научных трудов Вольного экономического общества России.

«США­ и их ­ближайшие ­союзники­ —­ Канада, ­Великобритания — показывают­ прирост.­ Канада­ — ­на 50% ­практически ­для­ всех вариантов.­ США­ — ­сильный­ рост,­ в ряде­ случаев­ —­ 47%­. Что же­ касается­ Китая ­и России,­ то им прогнозируют ­сильную депопуляцию.­ Причем ­в отдельных­ случаях­ для­ Китая­ — это­ 50% (IHME)­,­ и это­ только­ в рамках ­умеренного­ сценария.­ В максимальных­ случаях­ для ­Китая­ численность­ населения снизится­ практически­ на 70%­ (IHME)­», — написано в документе.

Также авторы доклада отмечают, что помимо­ низкой­ рождаемости­ в РФ «есть ­более­ серьезная­ проблема­ —­ повышенная­ смертность­ населения».­ По данному показателю, ­Россия ­в 2021 ­году­ в общемировом­ рейтинге­ уступает­ лишь­ пяти­ странам­: Литве,­ Латвии,­ Болгарии,­ Украине­ и Сербии.