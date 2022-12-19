Валерий Макаров дал прогноз на снижение показателей прироста населения России

Населению России прогнозируют снижение численности до 66 миллионов по самому пессимистичному сценарию к 2100 году. При этом, лучший показатель прироста прогнозируют США, Англии и Канаде — увеличение на 50% от нынешнего населения каждой из стран. Об этом стало известно из доклада научного руководитель Центрального экономико-математического института РАН Валерия Макарова «Долгосрочное демографическое прогнозирование в новых реалиях» в 235 томе научных трудов Вольного экономического общества России.
«США и их ближайшие союзники — Канада, Великобритания — показывают прирост. Канада — на 50% практически для всех вариантов. США — сильный рост, в ряде случаев — 47%. Что же касается Китая и России, то им прогнозируют сильную депопуляцию. Причем в отдельных случаях для Китая — это 50% (IHME), и это только в рамках умеренного сценария. В максимальных случаях для Китая численность населения снизится практически на 70% (IHME)», — написано в документе.
Также авторы доклада отмечают, что помимо низкой рождаемости в РФ «есть более серьезная проблема — повышенная смертность населения». По данному показателю, Россия в 2021 году в общемировом рейтинге уступает лишь пяти странам: Литве, Латвии, Болгарии, Украине и Сербии.