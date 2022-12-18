Военный комиссар Московской области опроверг фейк об увеличении срока службы в армии

В России не планируют увеличивать срок службы в армии до двух лет. Об этом сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», – заявил Астахов.

Отметим, что увеличивать срок срочной службы в армии можно только внеся изменения в федеральный закон через Госдуму, но подобных инициатив не поступало. Далее потребуются утверждения Совфедом и президентом, а пока все дискуссии завершились словами главы Минобороны Сергея Шойгу о том, что такой необходимости нет. Его позицию поддержали в Кремле, отметив, что прислушиваются к позиции ведомства по этому вопросу.