В России примут закон, с помощью которого пользователи iOS смогут устанавливать приложения из других магазинов

Минцифры РФ планирует обязать Apple разрешить пользователям установку приложений из сторонних сервисов. Закон будет принят по аналогии с европейским проектом Digital Markets Act (DMA), который регулирует рынок цифровых сервисов и услуг. По этому распоряжению Apple будет обязана разрешить установку программ из сторонних источников или маркетплейсов и открыть доступ к некоторым системным функциям.

В Европе DMA начнёт действовать с мая 2023 года, но часть положений будет необязательна к исполнению до 2024 года. Минцифры планирует внести свой законопроект уже в первом квартале 2023 года.

«Если новый закон будет принят, на устройства под управлением iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в AppStore, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Также разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями. Речь, в том числе, об изменении настроек по умолчанию, сборе статистики и разрешениях приложений», – рассказали в пресс-службе ведомства.