16+
Логотип Сиапресс
USD  64,6078   EUR  68,7798  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

Минцифры РФ обяжут Apple разрешить установку приложений из сторонних сервисов

В России примут закон, с помощью которого пользователи iOS смогут устанавливать приложения из других магазинов

Минцифры РФ обяжут Apple разрешить установку приложений из сторонних сервисов
Фото: unsplash.com

Минцифры РФ планирует обязать Apple разрешить пользователям установку приложений из сторонних сервисов. Закон будет принят по аналогии с европейским проектом Digital Markets Act (DMA), который регулирует рынок цифровых сервисов и услуг. По этому распоряжению Apple будет обязана разрешить установку программ из сторонних источников или маркетплейсов и открыть доступ к некоторым системным функциям.

В Европе DMA начнёт действовать с мая 2023 года, но часть положений будет необязательна к исполнению до 2024 года. Минцифры планирует внести свой законопроект уже в первом квартале 2023 года.

«Если новый закон будет принят, на устройства под управлением iOS можно будет устанавливать приложения, которых нет в AppStore, и оплачивать покупки, минуя оплату через официальный магазин приложений. Также разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям наравне с фирменными приложениями. Речь, в том числе, об изменении настроек по умолчанию, сборе статистики и разрешениях приложений», – рассказали в пресс-службе ведомства.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 204, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач 881
  2. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 579
  3. В Сургуте планируют снизить стоимость наружной рекламы до 50% 332
  4. В России не будут увеличивать срок службы в армии до двух лет 277
  5. Больше всего югорчан хотели бы встретить любовь и чаще уделять время своим хобби в новом году 240
  6. Губит людей цена! 222
  7. Минцифры РФ обяжут Apple разрешить установку приложений из сторонних сервисов 204
  8. В Мегионе открылась резиденция хантыйского Деда Мороза 190
  9. В администрации рассказали, социальная реклама каких направленностей будет размещена в Сургуте 104
  10. В Госдуме России отметили опыт Сургутского района по развитию киберспорта 66
  1. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2839
  2. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2562
  3. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2533
  4. ​С экс-врача сургутской травмы взыскали взятки 2033
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1977
  6. Могут ли быть нулевые счета за отопление? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1818
  7. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 1775
  8. Минздрав научит медперсонал правильному общению с пациентами 1711
  9. ​Двое молодых мужчин погибли в ДТП на югорской трассе 1699
  10. В России сократилось число резюме от мужчин младше 45 лет 1627
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5599
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4989
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4959
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4800
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4776
  6. ​Не прелесть ли? 4397
  7. OBI уйдет из Сургута, но позже 4353
  8. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3800
  9. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3236
  10. ​Дисней уйдет из России окончательно 3174

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика