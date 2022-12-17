Два новых «Фермерских островка» открыли в Сургуте и Нижневартовске

В Сургуте и Нижневартовске открыли два новых «Фермерских островка». В Сургуте он работает в магазине «Перекресток», а в Нижневартовске - в «Пятерочке», сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Открытие “фермерских островков” на территории крупных торговых сетей является огромным преимуществом для местных товаропроизводителей ввиду получения локации с высоким трафиком на льготных условиях, возможности изучения производителями потребительского спроса на свою продукцию и оценки дальнейших перспектив развития, повышения уровня доверия и узнаваемости продукции», — отметил директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

Всего в Югре работает три «Фермерских островка». Первый из них открылся в Сургуте в ноябре. В 2023 году планируется запустить до 10 подобных торговых точек.

В «фермерских островках» можно купить качественную и свежую продукцию югорских товаропроизводителей: молочную продукцию, продукцию из мяса и рыбы, салатную зелень, чайные наборы, сухие специи, дикоросы.