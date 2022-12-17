Россияне сократили траты на подарки в этом году

35% россиян в этом году стали дарить меньше подарков, еще 40% начали на них экономить. Это следует из отчета маркетплейса локальных магазинов Flowwow и исследовательского центра «Ромир».

Опрос также показал, что подарки на Новый год дарят 92% жителей страны, чаще они делают это только на дни рождения (97%). Каждый четвертый россиянин готов потратить на подарки для родных более 3 тысяч рублей, а вот коллегам стараются дарить вещи стоимостью до 500 руб., пишут «Ведомости».

Согласно результатам опроса, женщины хотели бы получить в подарок украшения, парфюм, цветы, сладости, косметику и подарочные сертификаты, а мужчины — одежду или обувь. При этом самыми популярными категориями у дарителей оказались цветы (62%) и сладости (57%).