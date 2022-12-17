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​Тюменские специалисты признали эффективность проекта «Здоровое село»

Во время проекта «Здоровое село» оказали помощь почти двум тысячам жителей Сладковского района

​Тюменские специалисты признали эффективность проекта «Здоровое село»
Фото: admtyumen.ru

Итоги проекта «Здоровое село» подвели в филиале № 1 Областной больницы № 14 им. В.Н. Шанаурина. В Сладковской районной больнице реализовали проект, направленный на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, раннее выявление хронических заболеваний и повышение продолжительности жизни.

Осмотр и диагностические исследования здоровья жителей Сладковского района проводили 18 врачей-специалистов из тюменских медицинских учреждений. За 12 дней врачи осмотрели 1790 человека, 1231 из них скорректировали лечение, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

767 пациентов направлено на ультразвуковое исследование для дообследования органов брюшной полости и щитовидной железы. 85 человек получили направление на проведение коронарографии. Трём пациентам по экстренным показаниям потребовалась госпитализация в ОБ №14. Шесть человек направлено на стационарное лечение в филиал № 1 Сладковской районной больницы.

Дебютный проект «Здоровое село» показал свою эффективность, считает директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. Подобный опыт выездной работы будет распространятся на другие районы Тюменской области. Проект поможет обеспечить большую доступность и повысить качество оказания медицинской помощи сельским жителям.

Подводя итоги выезда врачей в рамках проекта «Здоровое село», главный врач областной больницы № 14 Дмитрий Суворов подчеркнул: необходимо учитывать то, что проект организуется впервые, но, несмотря на это, вся работа была организована качественно. Во время приема пациентов на территории сельских поселений были обеспечены рабочие места для специалистов. Заблаговременно проведены все необходимые исследования, грамотно распределены потоки пациентов. Главврач также отметил, что районная администрация и главы сельских поселений оказали необходимую помощь в организации проекта.


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17 декабря в 12:40, просмотров: 763, комментариев: 0
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