Тюменские школьники разобрались в видеотехнологиях вместе с экспертами VK

14 декабря для тюменских школьников прошел очный открытый урок по современным видеотехнологиям.

«Проект «Урок цифры» в Тюменской области реализуется в поддержку регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Ребятам интересно узнавать новое про алгоритмы, цифровые технологии и ИТ-профессии. Мы стараемся привлекать к урокам региональных экспертов, чтобы школьники узнавали больше о практической составляющей работы в ИТ-сфере», – рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов объясняет.

Новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проходит в российских школах с 21 ноября по 18 декабря. В рамках проекта компания VK проводит серию тематических лекций о современных видеотехнологиях. Организаторами акции при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России выступают АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании.

Куратор департамента регионального развития Учи.ру Антон Страничников выступил спикером открытого урока для тюменских школьников. На примере работы цифровых видеосервисов школьники узнали, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, какие способы машинного обучения и искусственного интеллекта применяют в современных видеосервисах и многое другое.

По словам директора по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергея Марданова, видеоконтент для современных школьников – это не только способ развлечения, но и возможность получить полезные знания: «Этой осенью VK знакомит ребят с видеотехнологиями и профессиями, которые занимаются их созданием и развитием. Мы начали рассказывать о видеотехнологиях во время акции "День IT-знаний", где школьники и их учителя общались с ведущими экспертами IT-отрасли. Теперь мы продолжаем погружать ребят в мир видеотехнологий углубленно в рамках проекта "Урок цифры"».

За несколько лет для тюменских школьников региональным департаментом информатизации проведено порядка 25 открытых уроков.