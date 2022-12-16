Школа в жилом районе «Тура» примет учеников в новом учебном году

Строители приступили к чистовой отделке школы в жилом районе Тюмени «Тура». В октябре в здании запущено отопление – работы по монтажу инженерных систем полностью завершены. В марте-апреле 2023 года планируется завершение отделочных работ, после чего начнется оснащение кабинетов мебелью и техникой.

«Школа будет состоять из трёх блоков: для начального звена, для старших и средних классов и административного блока, где будут располагаться два спортивных зала, студия звукозаписи, кабинет хореографии, актовый зал и другие помещения. Блоки соединены между собой тёплыми переходами», – рассказал заместитель генерального директора по строительству завода ЖБИ-3 Антон Милютин.

При строительстве школы использованы несколько новейших технологий. Так, завод ЖБИ-3 специально под этот проект разработал уникальную девятиметровую плиту, которая позволила снизить количество стыковочных швов и значительно ускорить сборку конструкций. Технология «умной» кровли использована при устройстве школьной крыши, это значительно упрощает процесс её эксплуатации.

Учебное заведение – одно из самых больших в регионе. Школа возводится благодаря национальному проекту «Образование». В одну смену в ней смогут учиться 1,5 тысячи школьников.

«Учеников новой школы ждут просторные кабинеты и вместительные рекреации. Общая площадь школы составит почти 29 тысяч кв. метров, она станет одной из самых крупных в областном центре. Сейчас в Тюмени строятся 4 больших школы», – рассказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Учебный процесс в новой школе начнется 1 сентября 2023 года.