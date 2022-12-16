В Москве проходит фестиваль «Сказ на бивне мамонта»

На фестивале «Сказ на бивне мамонта» Тюменскую область представляют тобольские мастера косторезных изделий.

С 14 по 18 декабря в московском «Экспоцентре» проходит Фестиваль косторезного искусства народов России «Сказ на бивне мамонта». Проект организован Фондом народных художественных промыслов и ремесел «Уус» Республики Саха (Якутия) при поддержке Фонда Президентских грантов РФ.

«Фестиваль приурочен к Году культурного наследия народов России и 100-летию образования Якутской АССР. Его цель – восстановление утерянных традиций региональных косторезных школ, сохранение и обогащение материальной культуры народов России. В мероприятии принимают участие представители этнических школ косторезного искусства из 21 региона РФ», – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Мастера Тобольской фабрики художественных косторезных изделий представляют на фестивале Тюменскую область. В конкурсе «Лучший косторез России» и смотре-конкурсе «Сказ на бивне мамонта» принимет участие тоболец Дмитрий Кугаевский. На выставке экспонируются работы мастеров Оксаны Рошу и Татьяны Разуменко.

В рамках программы фестиваля организованы: выставка-ярмарка «Косторезное искусство народов России», смотр-конкурс произведений косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта», конкурс профессионального мастерства «Лучший косторез России» и мастер-классы.