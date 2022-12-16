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​На социальную сферу в Тюменской области было направлено 87 млрд рублей

Расходы бюджета Тюменской области превысили 206 миллиардов рублей

​На социальную сферу в Тюменской области было направлено 87 млрд рублей
Фото: admtyumen.ru

За девять месяцев 2022 года расходы социального характера в Тюменской области превысили 87 миллиардов рублей. Это 58 процентов от общего объема расходов регионального бюджета.

«На развитие образования израсходовано 26 миллиардов рублей, на укрепление материально-технической базы здравоохранения – около 3,7 миллиарда рублей, на улучшение жилищных условий жителей региона – более 4,6 миллиарда рублей, на создание современной и комфортной инфраструктуры – свыше 16 миллиардов рублей, на поддержку экономики – более 13 миллиардов рублей», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Итоги исполнения бюджета за девять месяцев рассмотрели на очередном заседании Тюменской областной Думы. Доходы областного бюджета за девять месяцев 2022 года составили более 203,7 миллиарда рублей, или 90,6 процента от годового плана. Расходы превысили 206 миллиардов рублей. Это 63,8 процента годового плана и на 74 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что и бюджет 2023 года гарантирует выполнение обязательств.

«Бюджет 2023 года – бюджет развития. Мы продолжим строить школы, детсады, объекты здравоохранения, дороги и мосты. Окажем поддержку нашему сельскому хозяйству и промышленности, чтобы появлялись новые проекты. Регион продолжит наращивать экономический и интеллектуальный потенциал, который создали многие поколения наших земляков», – отмечал глава региона.


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16 декабря в 11:30, просмотров: 623, комментариев: 0
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