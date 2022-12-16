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В Тюменской области создают условия для безопасных новогодних каникул

К обеспечению порядка в новогодние праздники в Тюменской области привлекут казаков и дружинников

В Тюменской области создают условия для безопасных новогодних каникул
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области к охране порядка и обеспечению безопасности в новогодние и рождественские праздники привлекут порядка полутора тысяч сотрудников полиции, а также около 250 народных дружинников, казаков и частных охранников. Об этом сообщил начальник регионального УМВД РФ Леонид Коломиец на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Мероприятие провел губернатор Александр Моор.

Глава региона поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников: «Безусловно, мы должны уделить повышенное внимание работе по обеспечению безопасности жителей Тюменской области в праздничные дни».

Подготовка началось уже сейчас. Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Дополнительный контроль будет установлен за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться с использованием средств видеонаблюдения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

С 30 декабря по 10 января в режиме повышенной готовности будут работать скорая медицинская помощь и территориальный центр медицины катастроф. В усиленном режиме работы будет работать и пожарно-спасательная служба: обеспечивать пожарную безопасность в регионе будут около 800 пожарных и спасателей, а также порядка 360 единиц техники.

«Особое внимание при подомовых обходах уделяется проживающим в частном секторе семьям, находящимся в группе риска, многодетным семьям, а также одиноким пожилым людям. На сегодня в регионе подомовыми обходами уже охвачено более 12 тысяч семей – почти 50 процентов от планового показателя. При этом план по обходам семей с детьми выполнен на 85 процентов», – добавила вице-губернатор Ольга Кузнечевских.


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16 декабря в 10:12, просмотров: 610, комментариев: 0
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