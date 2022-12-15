В районе Старого Тобольского тракта возведут товарный парк нефтепродуктов

В Тюменской области построят товарный парк нефтепродуктов. О масштабном инвестиционном проекте рассказал губернатор региона Александр Моор в личных социальных сетях.

Проект буде реализован совместно с компанией «Русинвест».

«Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Он будет расположен рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом (филиал компании ООО "Русинвест"). Общий объем инвестиций - порядка четырех миллиардов рублей. Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности», – рассказал глава региона.

Строительство планируется завершить к 2025 году. Благодаря этому будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится новыми налогами.

Напомним, на очередных Губернаторских чтениях глава Александр Моор рассказал, что в регионе будет реализован проект глубокой переработки нефти.

«Сейчас у нас есть нефтеперерабатывающий завод, который прошел все сложности этапа смены собственника. Сегодня мы обсуждаем новый проект более глубокой переработки нефти. Вместе с нашим ключевым партнером, компанией «СИБУР», мы системно развиваем Тобольскую промышленную нефтегазохимическую площадку, разрабатывая новые проекты. Это укладывается в логику нашего развития в текущих геополитических и геоэкономических условиях», – отмечал губернатор.