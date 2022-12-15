Тюменцы познакомились с культурой финно-угорских и самодийских народов

Со 2 ноября по 11 декабря проходили Дни культуры финно-угорских и самодийских народов Тюменской области «Мы дети одного корня». Мероприятия состоялись в рамках Года культурного наследия народов России и Международного десятилетия языков коренных малочисленных народов. Дни культуры были организованы комитетом по делам национальностей Тюменской области, областной общественной организацией «Центр культуры и творчества финно-угорских народов», Дворцом национальных культур «Строитель».

Творческие коллективы посетили несколько районов Тюменской области с концертно-развлекательными программами: «Традиции и обряды народа коми», мордовской «Мокшинь ши», «Узоры финно-угорского мира».

Открытие Дней культуры финно-угорских народов Тюменской области состоялось 26 ноября в ДК «Железнодорожник». Гости праздника смогли совершить своеобразное «путешествие» и узнать об уникальном быте финно-угорских народов, познакомиться с людьми разных национальностей, с их обычаями и обрядами, традициями и культурой.

На выставке-ярмарке «Город мастеров», посвященной декоративно-прикладному творчеству финно-угорских народов, прошли многочисленные мастер-классы: по ненецким орнаментам, по хантыйским, удмуртским оберегам, марийской вышивке, куклам коми, бисероплетению, изготовлению изделий из бересты и дерева. Посетители смогли продегустировать блюда национальной кухни, а на концерте творческих коллективов познакомится с вокально-танцевальной культурой финно-угорских народов.

Во Дворце национальных культур «Строитель» 27 ноября состоялся удмуртский праздник «Пельнянь» - хлебное ушко. Гости праздника смогли оценить разнообразную программу: прослушали концерт, посетили выставки декоративно-прикладного творчества и сборников удмуртских песен, на мастер-классах смастерили удмуртскую куклу «Муне» и приготовили пельмени. Удмуртский пельмень стал главным героем праздника, а «гвоздем» программы – дегустация пельменей с разными начинками.

3 декабря состоялся конкурс чтецов «У родного очага», посвященный теме современного Севера и его становлению, природе и людям северных широт. В исполнении участников конкурса прозвучали литературные произведения хантыйских, мансийских, ненецких и русских авторов.

Во Дворце национальных культур «Строитель» 3 декабря состоялся праздник «Марий кас», который возрождает старинные традиционные обычаи марийского народа. В зале дворца звучала марийская музыка, для гостей был накрыт стол с традиционными национальными блюдами: кэстэвэй, блины пшенные, перемечи, подкоголь (вареники). Концертная программа включала марийские песни и танцы в исполнении вокально-хореографических ансамблей.

Дни финно-угорских и самодийских народов Тюменской области заключались концертной программой «Зов тундры», посвященной образованию автономных округов. В исполнении ансамбля «Хэс» и коллективов Ямала и Югры прозвучали песни о Севере, стихи и легенды.