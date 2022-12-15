В Сургуте по жалобе горожан снесли ларек «Овощи и фрукты»

В Сургуте ликвидировали киоск «Овощи и фрукты» на проспекте Мира, 28/1. Жалоба на ларек поступила от горожан через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во время обследования земельного участка сотрудники контрольного управления Администрации Сургута зафиксировали размещение торгового объекта без правоустанавливающих документов», — рассказали в пресс-службе.

Чиновники предъявили предпринимателю претензию и потребовали в досудебном порядке снести торговую точку. Бизнесмен добровольно демонтировал павильон.

С начала года в Сургуте ликвидировали уже порядка 80 незаконно установленных торговых объектов. Например, снесли ларек по продаже шаурмы и шашлыка на ул. Аэрофлотской.