16+
Логотип Сиапресс
USD  63,3590   EUR  67,4478  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

15% россиян решили отпраздновать Новый год с кредитом

Россиянам не хватает денег для покрытия всех расходов на празднование Нового года

15% россиян решили отпраздновать Новый год с кредитом
Фото: unsplash.com

Около 15% жителей России намерены взять кредит на новогодние подарки и стол. Причем, еще 25% задумываются об этом, но пока что сомневаются, рассказали в «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой экосистемы Unicom.

«Новый Год всегда оказывает финансовую нагрузку на бюджет, поэтому часть заемщиков воспользуются кредитами, чтобы отметить праздник. Согласно нашему опросу, так собираются сделать 15% россиян. 60% сообщили, что не будут прибегать к кредитам. Урезать траты собираются 50% респондентов. Надеются на выплату премии по итогам года или «тринадцатую зарплату» – 3% опрошенных. А 7% займут деньги у друзей и родственников», — отметил гендиректор компании Дмитрий Африканов.

Вместе с тем, 72% опрошенным сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на Новый год. А 60% - ожидают, что празднование серьезно скажется на их бюджете.

Напоминаем, ранее стало известно, что в России новогодний стол подорожал за год на 14%.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:29, просмотров: 173, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Освоение земель 910
  2. ​Главными бенефициарами большинства градостроительных решения у нас становятся девелоперы. А должны быть сургутяне 909
  3. Пьяный мужчина проник в детский сад Нижневартовска 782
  4. Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили 769
  5. Жители поселка Дорожный продолжают жаловаться из-за отсутствия автобусов и детских садов 753
  6. Рынок первичной недвижимости Сургута: итоги года 716
  7. В Сургуте отмечают пик заболеваемости гриппа и ОРВИ 703
  8. ​В Югре сотруднику компании не платили зарплату 4,5 года 678
  9. Накормили и отогрели. В Лангепасе полицейские спасли полярную сову 642
  10. Двое жителей Дагестана скрывались 10 лет после убийства в Нягани 625
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 3986
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2656
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2582
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 2309
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2263
  6. ​Это ошибка 2222
  7. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2210
  8. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 2188
  9. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 2139
  10. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 2130
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5615
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5348
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4755
  4. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4650
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4603
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4534
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4521
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4292
  9. ​Не прелесть ли? 4155
  10. OBI уйдет из Сургута, но позже 3986

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика