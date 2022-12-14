Тюменские леса будут охранять с помощью беспилотников

Сегодня, 14 декабря, в Тюменской области стартует традиционная предновогодняя профилактическая акция по сохранению хвойных деревьев от незаконной вырубки. Как сообщают в региональном департаменте лесного комплекса, во всех 22 лесничествах области государственными лесными инспекторами проводятся рейды.

Чтобы обеспечить сохранность хвойных деревьев, лесная охрана совместно с УГИБДД УМВД России по Тюменской области и территориальными ОВД УМВД будут не только проводить рейды, но и проверки соблюдения требований законодательства РФ при транспортировке древесины в лесах региона.

Для увеличения площади патрулирования контролируемого района и для фиксации лесонарушений будут использоваться беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Применение беспилотников повышает раскрываемость преступлений по незаконной хозяйственной деятельности в лесах. Так, БПЛА имеет возможность зависания над объектом наблюдения и с его помощью можно делать детализированные снимки – это позволяет идентифицировать правонарушителей и призвать их к ответственности», – отметили в департаменте.

Патрулирование для выявления и пресечения фактов незаконных рубок лесных насаждений ведётся государственным лесными инспекторами постоянно в течение года. В 2022 году должностными лицами лесной охраны проведено более 6300 систематических патрулирований.

136 фактов незаконных рубок лесных насаждений выявлено по результатам патрульных выездов. Территориальными органами УМВД России по Тюменской области возбуждено более 80 уголовных дел, 6 лиц привлечено к административной ответственности. Судебно-претензионная работа ведётся с лицами, причинившими ущерб лесным насаждениям.